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Саночник Репилов: «На Олимпиаде нас просили «не обниматься» и «не целоваться» с украинскими спортсменами, чтобы у них не возникло проблем с руководством»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал об ограничениях на общение с украинскими спортсменами на Олимпиаде в Пекине и поделился мнением о допинг-скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

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