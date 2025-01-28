Чемпионка ОИ усомнилась в словах Винер о врачебной ошибке в операции российской гимнастке

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале оценила слова главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер о врачебной ошибке в операции российской гимнастке Лале Крамаренко.
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