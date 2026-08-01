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Шейк Милтон официально перешел в «Хапоэль Иерусалим»

29-летний американский защитник Шейк Милтон  (196 см) перешел в « Хапоэль Иерусалим ». Игрок был выбран 54-м на драфте-2018 НБА и провел 7 сезонов в лиге, отыграв 359 матчей в «регулярках».

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