Опрос Ipsos для ABC показал, что 80% американцев выступают против трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году.
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