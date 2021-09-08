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Огнеборцы ВВО лидируют после первого этапа чемпионата ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Огнеборцы ВВО лидируют после первого этапа чемпионата ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

Сборная команда Восточного военного округа в ходе первого дня Чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту заняла первое место в пожарной эстафете.

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