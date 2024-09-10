Теракт в «Крокусе» включили в новый учебник по истории России

В новом учебнике по российской истории для студентов неисторических специальностей и направлений подготовки в разделе специальной военной операции (СВО) впервые рассказали про террористическую атаку в подмосковном «Крокус сити холле», пишет РИА Новости.
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