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Тони Паркер о Поццекко: «Я очень, очень разочарован его работой»

«В течение двух-трех недель мы знали, что дальше дело не пойдет. Пошли на риск, подписав человека, которого не знали и который не был моим главным кандидатом.

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