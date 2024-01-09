ВСУшники часами измывались над мирными в «Азовстале»: раскрыты новые преступления – ужас леденящий кровь

Трудно представить, какой ненавистью руководился старший лейтенант ВСУ Сергей Батынский (на фото), который на улице задержал семейную пару и привез ее на территорию «Азовсталя» Над женщиной он, угрожая расправой, издевался несколько часов, в то время когда, за стеной все слышал ее муж и ничего не мог сделать.