Фото: Shutterstock.com/Коллаж Царьграда Пока весь мир спорит, что именно прилетело по заводу "Южмаш" в Днепропетровске — то ли межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Рубеж", то ли "обычные" ракеты "Кинжал", — появились некоторые подробности, касающиеся вероятных причин этой "кары небесной", как прозвали вспышки над украинским городом в Сети.
Байден передал "привет" товарищу Киму: Главного "ястреба" КНДР под Курском пытались убить по израильскому методу
Комментарии
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Игорь Егоров
Американцы если этот представитель КНДР в Курской области родом с Сахалина... значит для вас наступают действительно тяжкие времена. Эти ребята не только образованы, хорошо организованы они очень жизнеутойчивы в любой ситуации.
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12 час.
Галина Дьячина
может и байдену кто- то передаст привет...
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор большой специалист по имени "мели-оратор". Перечислил все давно известные вражеские ракеты и ни слова о том куда конкретно попали. Совет от К. Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану!"
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5 час.
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