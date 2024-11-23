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Байден передал "привет" товарищу Киму: Главного "ястреба" КНДР под Курском пытались убить по израильскому методу

Байден передал "привет" товарищу Киму: Главного "ястреба" КНДР под Курском пытались убить по израильскому методу

Фото: Shutterstock.com/Коллаж Царьграда Пока весь мир спорит, что именно прилетело по заводу "Южмаш" в Днепропетровске — то ли межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Рубеж", то ли "обычные" ракеты "Кинжал", — появились некоторые подробности, касающиеся вероятных причин этой "кары небесной", как прозвали вспышки над украинским городом в Сети.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Американцы если этот представитель КНДР в Курской области  родом  с Сахалина... значит для вас наступают действительно тяжкие времена. Эти ребята не только образованы, хорошо организованы они очень жизнеутойчивы в любой ситуации.
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12 час.
Галина Дьячина
может и байдену кто- то передаст привет...
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10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Автор большой специалист по имени &quot;мели-оратор&quot;. Перечислил все давно известные вражеские ракеты и ни слова о том куда конкретно попали. Совет от К. Пруткова: &quot;Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану!&quot;
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5 час.

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