Байден передал "привет" товарищу Киму: Главного "ястреба" КНДР под Курском пытались убить по израильскому методу

Игорь Егоров Американцы если этот представитель КНДР в Курской области родом с Сахалина... значит для вас наступают действительно тяжкие времена. Эти ребята не только образованы, хорошо организованы они очень жизнеутойчивы в любой ситуации.

Галина Дьячина может и байдену кто- то передаст привет...