Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев предложил продлить действие льготного режима территории опережающего развития (ТОР) «Нижнекамск» как минимум до 2034 года.
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