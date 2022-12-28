В Хорошёвский суд направлено дело банды мошенников

Преступники продавали сотни «убитых» телефонов под видом новых Перед Хорошёвским судом предстанет банда злоумышленников, которые создали больше 20 сайтов по продаже электроники и продали сотни старых перепаянных телефонов под видом новых смартфонов.
Преступники продавали сотни «убитых» телефонов под видом новых Перед Хорошёвским судом предстанет банда злоумышленников, которые создали больше 20 сайтов по продаже электроники и продали сотни старых перепаянных телефонов под видом новых смартфонов.
Свежие комментарии