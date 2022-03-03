Хорошёвка

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Неужели трудно понять, что дворник без средств механизации такую площадь не почистит, не важно, снег, лед или листьяНехватка кадров с...

Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

Для горожан 60+ домашний режим с 3 марта не обязателен Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города о новом постановлении, согласно которому для посещения культурно-досуговых учреждений, ресторанов и магазинов больше не требуется QR-код.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх