Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

Для горожан 60+ домашний режим с 3 марта не обязателен Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города о новом постановлении, согласно которому для посещения культурно-досуговых учреждений, ресторанов и магазинов больше не требуется QR-код.
Для горожан 60+ домашний режим с 3 марта не обязателен Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города о новом постановлении, согласно которому для посещения культурно-досуговых учреждений, ресторанов и магазинов больше не требуется QR-код.
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