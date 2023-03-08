Мостовой об Ондуа: «Русофобией это нельзя назвать. Он мог не проходить в состав «Ганновера» по качеству игры»

Александр Мостовой не считает русофобией отношение к Гаэлю Ондуа в «Ганновере». Ранее хавбек сборной Камеруна завил, что больше не сыграет за немецкий клуб: «Думаю, причины понятны – все видели, что было после ЧМ.
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