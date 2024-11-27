Путин назвал отношения России и Казахстана по-настоящему союзническими

Отношения России и Казахстана носят по-настоящему союзнический характер и продолжают всесторонне. Такую оценку сотрудничеству двух стран дал Президент РФ Владимир Путин в статье для газеты «Казахстанская правда», опубликованной 27 ноября.
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