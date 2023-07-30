Театр абсурда

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«Нас просили это сделать». Путин на встрече с представителями Африки рассказал, почему ВС РФ ушли из-под Киева

«Нас просили это сделать». Путин на встрече с представителями Африки рассказал, почему ВС РФ ушли из-под Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно.

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Комментарии
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Samarium
Лучше бы он все это не говорил, как в очередной раз мы....
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1 д.
Евгений Акимов
Хорошенько подумайте прежде чем из раза в раз заявлять, чьи интересы отстаивает так называемая СВО.
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1 д.
ВК
Валерий Кувичко
Не очень понятна такая позиция ... Что значит НАС ПОПРОСИЛИ ... Кто , зачем , для каких целей ?
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1 д.

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