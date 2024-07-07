Российская армия атаковала украинский завод "Сумыхимпром", который производит кассетные заряды

Накануне вечером российская армия нанесла серию ударов по военным объектам на Украине. Одной из главных целей был завод "Сумыхимпром" в Сумах, где производятся кассетные заряды для реактивных систем залпового огня.
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