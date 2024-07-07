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Российская армия атаковала украинский завод "Сумыхимпром", который производит кассетные заряды

Российская армия атаковала украинский завод "Сумыхимпром", который производит кассетные заряды

Накануне вечером российская армия нанесла серию ударов по военным объектам на Украине. Одной из главных целей был завод "Сумыхимпром" в Сумах, где производятся кассетные заряды для реактивных систем залпового огня.

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