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Никки Хейли при победе на выборах обещала помиловать Трампа для объединения США

Никки Хейли при победе на выборах обещала помиловать Трампа для объединения США

Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила, что при победе на предстоящих выборах помилует бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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