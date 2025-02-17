США ждут от Украины возвращения вложенных средств

США ждут от Киева возвращения вложенных средств (с) Майк УолтцСоветник Трампа по нацбезопасности призвал украинскую сторону подписать соглашение о доступе к украинским минеральным ресурсам в обмен на дальнейшую помощь.
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