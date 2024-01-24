Здание ВНИИБ в Петербурге начали отсоединять от трамвайных линий для сноса

На месте также работает полиция. К зданию Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в Калининском районе подъехала спецтехника для отсоединения от трамвайных линий.
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