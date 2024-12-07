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Теплая, ламповая Туманность Ориона!

Теплая, ламповая Туманность Ориона!

﻿﻿М 42 Большая туманность Ориона Основная тема — туманность, окружающая звезду Вольфрайе WR 134, для тех, кто пропустил, вот она: WR134 Но что делать, когда главный объект уже близится к закату и до вылета еще несколько часов? Правильно, фотографировать туманность Ориона при любых неопределённых обстоятельствах! Чтобы сделать его немного теплее и ярче, я достал Canon5DaMarklll, чтобы вспомнить те дни, когда я еще снимал цветными датчиками.

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