С 1 сентября в России на уроках в школе запретят использовать гаджеты

Приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов на уроках вступает в силу 1 сентября, это следует из текста документа, размещенного 26 августа на сайте опубликования правовых актов.
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