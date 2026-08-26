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С 1 сентября в России на уроках в школе запретят использовать гаджеты

С 1 сентября в России на уроках в школе запретят использовать гаджеты

Приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов на уроках вступает в силу 1 сентября, это следует из текста документа, размещенного 26 августа на сайте опубликования правовых актов.

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