Закон о наказании дропперов внесен в Госдуму

Максимальный срок составит шесть лет колонии, а максимальный штраф — 1 млн рублей.фото: duma.gov.ruПравительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность до 6 лет лишения свободы для дропперов — подставных лиц, через которых обналичиваются украденные мошенниками деньги.