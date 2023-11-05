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Уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ (ФОТО)

Уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ (ФОТО)

Ракетным ударом на Запорожском фронте уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ. «В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и мотивированных артиллеристов страны Дмитрий „Таксист“ Милютин.

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