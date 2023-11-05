Уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ (ФОТО)

Ракетным ударом на Запорожском фронте уничтожен один из лучших артиллеристов ВСУ. «В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и мотивированных артиллеристов страны Дмитрий „Таксист“ Милютин.
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