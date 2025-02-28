В Турции на раскопках нашли «врата в ад» с трехголовым псом Цербером

На раскопках в турецком городе Памуккале на развалинах античного города Иераполя нашли «врата в ад».Исследователи обнаружили мраморную скульптуру в пещере на раскопках античного города Иераполя, который нахолодится на территории современной Турции.
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