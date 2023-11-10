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Свежие комментарии

Больше половины петербуржцев признались, что скучают по первой работе

При этом пытались снова устроиться на первое место работы менее 10%. Повышение зарплаты, новая должность и покупка медстраховки — основные условия для возвращения жителей Петербурга к первому работодателю.

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