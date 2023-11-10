Больше половины петербуржцев признались, что скучают по первой работе

При этом пытались снова устроиться на первое место работы менее 10%. Повышение зарплаты, новая должность и покупка медстраховки — основные условия для возвращения жителей Петербурга к первому работодателю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии