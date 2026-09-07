Юрист hh.ru объяснила, как оформить неполный рабочий день

Трудовой кодекс разрешает беременным и родителям детей до 14 лет работать неполный день. Юрист Екатерина Афанасьева подчеркивает, что заявление с подтверждающими документами обязательно.
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