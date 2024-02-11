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Конгресс США одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Анкара купит 40 новых и 79 модернизированных самолётов.фото: Andy Dunawayp/wikiрedia.org--> Конгресс США одобрил сделку по продаже Турции 40 новых и модернизации имеющихся на её вооружении американских истребителей F-16.

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