Конгресс США одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Анкара купит 40 новых и 79 модернизированных самолётов.фото: Andy Dunawayp/wikiрedia.org--> Конгресс США одобрил сделку по продаже Турции 40 новых и модернизации имеющихся на её вооружении американских истребителей F-16.
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