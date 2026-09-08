Nokia Asha возвращается спустя годы: HMD выпустила Asha 305 на Android

Максимально простой и бюджетный смартфон на Android, но без Google Play HMD Global вернула на рынок бренд Asha, который ранее использовался Nokia для линейки доступных мобильных устройств.
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