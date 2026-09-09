В Курской области беспилотник ранил местного жителя

43-летний мужчина получил множественные ранения лица, шеи, рук, грудной клетки и брюшной полости. Его готовят к транспортировке в Курскую областную больницу, состояние оценивается как тяжёлое.
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