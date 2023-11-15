Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года Более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года, более половины из них – за счет внебюджетных источников.
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