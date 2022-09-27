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В Находке Приморского края госавтоинспекторы провели для первоклассников акцию «Дорога к знаниям должна быть безопасной»

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Находкинскому городскому округу провели профилактическую и обучающую акцию для первоклассников «Дорога к знаниям должна быть безопасной».

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