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Пилот из Серпухова выиграл Кубок губернатора Подмосковья по управлению БПЛА

Пилот из Серпухова выиграл Кубок губернатора Подмосковья по управлению БПЛА

Федор Соловьев из Серпухова стал победителем первого Кубка губернатора Московской области по управлению беспилотными летательными аппаратами.

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