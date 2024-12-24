Глава Минобороны Израиля впервые признал совершение ЦАХАЛ убийства Хании

Global Look Press / www.imago-images.de / Thomas Koehler Министр обороны Израиля Исраэл Кац впервые публично признал, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в резиденции в Тегеране было совершено Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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