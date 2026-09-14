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Специалист Поздняков: пенсионеру выгоднее увольняться в конце месяца

Специалист Поздняков: пенсионеру выгоднее увольняться в конце месяца

Грамотное планирование даты увольнения пенсионера позволяет получить повышенную выплату быстрее. Базовое правило звучит так: повышенная пенсия назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

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