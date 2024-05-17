Cвердловская топ-чиновница пошла в суд, оспаривая сделку подчиненного

Противостояние между ключевыми фигурами свердловской туриндустрии вылилось в судебную плоскость. Глава областного департамента развития туризма (ДРТ) Эльмира Туканова пытается признать недействительными сделки подведомственной ей структуры, возглавляемой Леонидом Гункевичем (АНО УК ТРК СО).
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