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ИАНЕД

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Талызина: ремейк «Приключений итальянцев в России» с китайцами смотреть не стану

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в интервью «Ридус» высказала своё мнение о планах российских кинематографистов создать ремейк комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» в сотрудничестве с китайскими коллегами.

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