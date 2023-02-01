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Хабаровчанина осудили на 6,6 лет колонии за сбыт запрещенных веществ

Хабаровчанина осудили на 6,6 лет колонии за сбыт запрещенных веществ

21-летнего хабаровчанина отправили в колонию строгого режима на 6,6 лет за покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

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