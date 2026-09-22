Мемы вторника: проверь IQ и узнай признаки пустышки

Подборка юмора на 22 сентябряКогда в кругу приятелей ты явно не блещешь умом, а самым полезным жизненным наставлением оказывается табличка на двери — это лишь малая часть того, что ждет в сегодняшней подборке интернет-мемов.
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