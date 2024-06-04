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СК начал проверку в отношении Макаревича после его беседы с пранкером

СК начал проверку в отношении Макаревича после его беседы с пранкером

Сотрудники Следственного комитета РФ инициировали доследственную проверку в отношении основателя российской рок-группы «Машина времени» музыканта Андрея Макаревича* после его беседы с телефонным пранкерам по признакам преступления, предусмотренного ст.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И чтобы  духу его больше никогда не было в России!! ПШЕЛ ОН ВОН, ПСЯ КРЭВ!!
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