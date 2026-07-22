"Линия Субтельного": реальность одного мема

В июле 2026 года исполняется десять лет с момента смерти Ореста Субтельного – американо-канадского историка галицкого происхождения, чья "История Украины" стала первым учебником, дающим "украинский" (эмигрантско-националистический) взгляд на историю Украины.
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