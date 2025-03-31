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Чудо-таблетка решит надоевшую проблему на кухне: зачем класть зубную пасту в морозилку

Чудо-таблетка решит надоевшую проблему на кухне: зачем класть зубную пасту в морозилку

Кто бы мог подумать, что зубная паста, столь привычная в своем основном применении, может стать настоящим спасением в быту? Оказывается, это средство способно решать массу бытовых задач, включая очистку на кухне, где оно особенно проявляет свою эффективность.

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