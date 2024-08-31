Avia.pro - СМИ Однажды, в далёком-далёком подвале, произошла не то сказка, не то триллер, от которого мурашки бегут не только по спине, но и по всему коммунальному телу многоэтажного дома.
"Вы кто такие? Вы здесь живёте?": Мужик спустился в подвал и обомлел: там целый кишлак
Комментарии
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ВП
Виктор Петров
Не надо их возвращать. Собирать всех в том числе с семейством в теплушки и в тайгу дороги строить за еду под надзором собачек. И поселения за проволокой. И польза и беспокойства меньше.
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3 час.
sp
svetlana pustovalova
Какие-то глупые жильцы. Ведь подвал-общедомовая собственность и поселить там кого-то можно только с согласия общего собрания. А если эти "квартиранты" там живут- значит, куплена, впервую очередь, управлябщая компания и надо их всех, как минимум, гнать далеко, а, лучше, проверить на коррупцию и нанесение ущерба собственникам. Даже с уголовным уклоном. Это подсудное дело.
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3 час.
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