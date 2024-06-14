Собянин поддержал команду кандидатов от «Единой России» на выборы в Мосгордуму

Москвичи будут оценивать работу кандидатов и команды за последние пять лет Накануне в ходе встречи с кандидатами, представляющими партию «Единая Россия» на выборах нового состава МГД, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил основные программы и планы развития столицы на ближайшие годы.