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Эксперт по информбезопасности Морев: мошенники выдают себя за глав IT-компаний

Эксперт по информбезопасности Морев: мошенники выдают себя за глав IT-компаний

С дистанционным мошенничеством в этом году сталкиваются до сорока процентов сотрудников компаний. Злоумышленники все чаще выдают себя за руководителей и государственных служащих, пытаясь добраться до корпоративных аккаунтов и банковских счетов.

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