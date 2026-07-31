Эксперт по информбезопасности Морев: мошенники выдают себя за глав IT-компаний

С дистанционным мошенничеством в этом году сталкиваются до сорока процентов сотрудников компаний. Злоумышленники все чаще выдают себя за руководителей и государственных служащих, пытаясь добраться до корпоративных аккаунтов и банковских счетов.
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