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Царьград

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В Новокуйбышевске оштрафовали главу скорой помощи за отказ многодетной матери

В Новокуйбышевске оштрафовали главу скорой помощи за отказ многодетной матери

Исполняющего обязанности руководителя станции скорой помощи в Новокуйбышевске оштрафовали на 20 тысяч рублей после прокурорской проверки, выявившей нарушения сроков прибытия медиков и отказ в выезде бригады к многодетной матери, которой пришлось самой добираться до больницы.

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