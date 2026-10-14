В Новокуйбышевске оштрафовали главу скорой помощи за отказ многодетной матери

Исполняющего обязанности руководителя станции скорой помощи в Новокуйбышевске оштрафовали на 20 тысяч рублей после прокурорской проверки, выявившей нарушения сроков прибытия медиков и отказ в выезде бригады к многодетной матери, которой пришлось самой добираться до больницы.