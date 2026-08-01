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Заявления главы WB Татьяны Ким по ситуации с атаками на склады компании

Заявления главы WB Татьяны Ким по ситуации с атаками на склады компании

Главное из заявления основателя Wildberries, главы RWB Татьяны Ким по ситуации с атаками на склады компании: ► Единственная цель атак на склады Wildberries — оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян.

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