В Смоленске отделению Союза художников исполнилось 85 лет

Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли 14 ноября в КВЦ имени Тенишевых, поздравили художников губернатор Василий Анохин и председатель областной Думы Игорь Ляхов, председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.
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