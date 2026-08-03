Молодой петербуржец арестован в Москве за порчу клумб и приставания к прохожим

Останкинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток 25-летнего жителя Санкт-Петербурга с фамилией Маяковский за мелкое хулиганство, выразившееся в порче клумб и неподобающем поведении в общественном месте.
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