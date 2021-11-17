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Промедление с "Северным потоком – 2" связали с выборами в ФРГ

Промедление с "Северным потоком – 2" связали с выборами в ФРГ

nord-stream2.com Немецкий политик Альберт Брайнингер из партии "Альтернатива для Германии" увидел политическую подоплеку в проволочках, связанных с сертификацией Nord Stream 2 AG – компании-оператора российского газопровода "Северный поток – 2".

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