В рамках СКШУ «Восток-2022» мотострелки и артиллеристы ВВО предотвратили высадку морского десанта условного противника на острова Курильской гряды

Расчёты 152-мм гаубичных артиллерийских орудий «Гиацинт» выполнили пристрелочный залп по предполагаемому месту высадки морского десанта, а затем нанесли прицельный огневой удар по целям.
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